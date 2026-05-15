ここ数年、ライフワークのようにライブレポートを書き続けているアーティストがいる。近年のダンスボーカルグループブームの先駆けとも言えるグループ、EXILEだ。“放浪者”という名を背負った彼らは、幾度もメンバーの出会いと別れを経験し、時には新たな音楽性に挑戦しながら長い“旅”を続けてきた。そして彼らは昨年、『WHAT IS EXILE』、『THE REASON』というテーマ