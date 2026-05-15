岡山県議会の臨時議会が開かれ、新たな議長に自民党の太田正孝氏が選ばれました。 【写真を見る】岡山県議会臨時議会新議長に太田正孝氏新副議長に上田勝義氏が決まる 岡山県議会の議長と副議長は、慣例として1年ごとに交代していて、きょう（15日）の臨時議会で、新しい議長には太田正孝氏が選ばれました。太田氏は、岡山市北区・加賀郡選出で、現在5期目です。半数以上の議席をしめる自民党の所属で、これまでに県議会の副