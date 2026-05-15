5月26日よりMBS／TBSドラマイズム枠で放送がスタートする、伊藤健太郎と寛一郎がW主演を務める『100日後に別れる僕と彼』のED主題歌をtonunが担当することが決定。あわせて楽曲入りの予告と場面写真が公開された。 参考：伊藤健太郎×寛一郎『100日後に別れる僕と彼』に山田健人、光宗薫、工藤阿須加ら出演 本作は、テレビドラマ化、映画化もされた『彼女が好きなものはホモであって僕ではない』（角川文庫刊）で知ら