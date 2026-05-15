ファミリーマートは、顧客に配信するメールの信頼性を視覚的に証明するため、2026年5月から、なりすましメール対策技術「BIMI（Brand Indicators for Message Identification）」（以下、「BIMI」）を導入する。●なりすましメール対策を強化BIMI（企業ロゴ付きメール）導入後、ファミリーマートが送信したメールには受信時にファミリーマートの公式ロゴが表示され、視覚的に公式から届いたメールだと判別できる。対象メールは