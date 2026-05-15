【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIが、8thシングル「PULSE」のタイトル曲「All 4 U」の公式リミックス『All 4 U（Remixes）』を5月22日にデジタル配信する。 ■世界的に活躍するDJ/ProducerであるSam Feldtと2Spadeが参加 INI初の公式リミックスは、世界的に活躍するDJ/ProducerであるSam Feldtと2Spadeが参加。Sam Feldtは世界的なヒット曲を多数リリースし、著名アーティストとのコラボの他、Ed She