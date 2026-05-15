○ウィルスマ [東証Ｇ] ゼンリン など2先を割当先とする66万9600株の第三者割当増資を実施する。発行価格は672円。 ○ＳＡＮＫＯ [東証Ｓ] 平林隆広・同社取締役会長を割当先とする79万2000株の第三者割当増資を実施する。発行価格は101円。 ○リアルゲイト [東証Ｇ] 37万0700株の公募増資とオーバーアロットメントによる売り出しに伴う上限5万5600株の第三者割当増資を実施するほか、ヒューリック