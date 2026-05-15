大阪6月限 日経225先物62040-680（-1.08％） TOPIX先物3881.5-1.5（-0.03％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比680円安の6万2040円で取引を終了。寄り付きは6万3090円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万3045円）を上回る形で買いが先行した。現物の寄り付き後ほどなくして、6万3280円まで上げ幅を広げる場面もみられた。ただし、その後はロング解消が強まり前場中盤