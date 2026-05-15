15日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝158円51銭前後と、午後5時時点に比べ7銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円32銭前後と5銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース