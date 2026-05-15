五島バスは運賃の値上げに向け、国に認可申請を行いました。 値上げは10月を予定していて、認められれば29年ぶりの運賃改定となります。 五島自動車によりますと、運賃の改定は五島市内を運行する路線バス全線で予定していて、現在120円の初乗り運賃は60円引き上げた「180円」に。 運賃は、平均すると約20％の値上げになるということです。 五島自動車は15日、国土交通省に認可申請を行いました。 値上げの理