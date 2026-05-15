りそなグループBリーグチャンピオンシップ「長崎ヴェルカ」は、15日午後7時から「千葉ジェッツ」との準決勝GAME1に臨みます。 戦いの舞台となるホーム「ハピネスアリーナ」には、多くのファン・ブースターが詰めかけています。 （ブースター） 「競った試合が楽しいので、競って最後は勝ってもらえたら。もちろん優勝で。楽しみにしている、優勝を！」 （ブ&#