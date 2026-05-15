中国メディアの上観新聞は15日、トランプ米大統領の中国訪問に同行したテスラのイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）について、「マスク氏の幼い息子が持っていたバッグや『新中式』ファッションが注目を集めた」と報じた。「新中式」とは中国の伝統的要素と現代の要素を組み合わせたスタイルで、マスク氏は14日午前、中国風のベストに虎頭バッグというコーディネートの息子と一緒に北京の人民大会堂に姿を見せた。このバッグは