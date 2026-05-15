三重県四日市市で横断歩道を渡っていた男性を車ではねたとして、中学校の教師が現行犯逮捕されました。警察によりますと、15日午前8時ごろ、四日市市東坂部町のT字路で横断歩道を渡っていた会社員の男性(23)が、走ってきた乗用車にはねられました。男性は病院に運ばれましたが、全身を強く打つなどして意識不明の重体です。警察は、通勤途中だったとみられる乗用車の運転手で中学校教師の久志本寛子容疑者(50)を過失運転致