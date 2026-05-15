韓国大統領府の李圭淵（イ・ギュヨン）広報疎通首席秘書官は5月15日、中米首脳会談および中米関係の発展に対する歓迎の意を表明し、会談を通じて中韓関係と米韓関係もさらに深化し、強固になることを期待しているとの考えを示しました。（提供/CGTN Japanese）