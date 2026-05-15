15日（金）、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）が「2026バレーボール女子日本代表紅白試合ミズノマッチ（東京大会）」と「2026バレーボール女子日本代表紅白試合ミズノマッチ（千葉大会）」の出場選手を発表した。 東京大会は18日（月）に国立代々木競技場 第二体育館で、千葉大会は21日（木）に千葉ポートアリーナで開催。本大会は勝敗に関わらず4セットマッチで実