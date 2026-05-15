◇パ・リーグ楽天6―3ソフトバンク（2026年5月15日楽天モバイル最強パーク）楽天の守護神・藤平尚真が今季10セーブ目を挙げた。6―2の9回、2番手の西垣が栗原にソロ本塁打を被弾。3点差とセーブシチュエーションになったことで藤平にお呼びがかかった。まずは柳田をフォークで3球三振。正木には二塁打を許したが、山川もフォークで空振り三振に仕留めた。最後は代打・中村晃を捕邪飛に抑えてゲームセット。ここま