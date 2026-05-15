京都市右京区の山林で火災が発生し、現在も消火活動が続いています。 【写真を見る】【速報】金閣寺の北西部の山林で火災発生「白い煙が上がっている」6万平米消失か…ヘリ出動し消火活動 京都・右京区 午後4時半すぎ、京都市右京区鳴滝沢（なるたきさわ）で「白い煙が上がっている」と、通行人から消防に通報がありました。 消防などによりますと、これまでに6万平方メートルが焼けたとみられ、消防車など15台とヘ