◇セ・リーグ阪神―広島（2026年5月15日甲子園）阪神の大竹耕太郎投手（30）が広島の助っ人に一発を浴びて先制点を献上した。スコアレスで迎えた4回。2死から対峙したモンテロに2球目のスライダーを完ぺきに仕留められ、左翼スタンド中段に突き刺さる先制ソロを被弾した。大竹は広島相手に22試合で16勝2敗と抜群の相性を誇る“鯉キラー”もモンテロには昨季2被弾と苦手にしている相手。今年も手痛いソロで失点した。