ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」は15日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、16日の最終日12Rで争われる優勝戦が出そろった。井上一輝（32）が準優勝戦10Rでインからコンマ05のトップタイスタートを決めて圧逃劇を演じた。「自分の中では節イチのスタート。（1マークは）冷静にしっかり、最近の中でも一番いいインのターンができた」と完璧な立ち回りで優勝戦一番乗りを果たした。「大阪支部は下