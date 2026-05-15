鹿児島県・屋久島沖で2023年11月、米空軍輸送機CV22オスプレイが墜落し、8人が死亡した事故で、第10管区海上保安本部（鹿児島）は15日、航空危険行為処罰法違反と業務上過失致死の疑いで、死亡した機長を氏名不詳のまま書類送検した。10管は、米軍に人物特定など捜査協力を要請したが、十分な協力を得られたかどうかは「詳細を差し控える」とした。米側の報告書などによると、事故機は23年11月29日午後1時9分、沖縄県の嘉手