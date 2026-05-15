被害総額は約3億7000万円にのぼるとみられています。クレジットカードの不正使用の疑いで中国籍の男が逮捕されました。 【写真を見る】クレジットカード不正使用の疑い 中国籍の男ら6人を逮捕 “荷受けバイト”の自宅に商品配送後…売却 被害総額は約3億7000万円か 逮捕・送検されたのは、中国籍で埼玉県川口市の会社役員 周黎明容疑者（41）ら中国人5人を含む男女6人です。 警察によりますと周容疑者らはことし1月