14日、栃木県上三川町の住宅に何者かが押し入り、住人の69歳の女性が殺害された事件で、女性の死因が出血性ショックだったことがわかりました。この事件は14日、上三川町の住宅に何者かが押し入り、何らかの凶器で襲われてこの家に住む富山英子さんが死亡し、2人がケガをしたもので、警察は現場近くにいた、神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年を強盗殺人の疑いで逮捕しています。亡くなった富山さんの胸部には、刺し傷など