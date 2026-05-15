日本サッカー協会（JFA）は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。GK大迫敬介（広島）は初選出。8年越しの夢を叶えた。「一番古く記憶に残っているのは南アフリカ大会（10年）ですが、ロシア大会（18年）に同行させてもらい、初めて生でW杯を見たことが非常に印象に残っています。現実として肌で感じたことで、本気でそこを目指したいと思いました。練習の緊張感も