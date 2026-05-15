第2日、通算7アンダーで単独首位の小西たかのり＝茨木CC関西オープン選手権第2日（15日・大阪府茨木CC＝6734ヤード、パー70）12位で出たツアー1勝の小西たかのりが7バーディー、1ボギーの64で回り、通算7アンダーの133で単独首位に立った。1打差の2位に池田勇太、さらに1打差の3位に61をマークした砂川公佑がつけた。通算4アンダーの4位に堀川未来夢、出利葉太一郎ら5人。前日トップの前田光史朗は通算3アンダーで9位。通算4オ