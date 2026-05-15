女優の佐々木英美（23）が15日、Xを更新。同日、亡くなったことが発表された声優の山崎和佳奈さんをしのんだ。佐々木は「和佳奈さんが最期に出演した舞台作品劇団岸野組『源五郎のおきみやげ』大切な、大切な作品です。これからも」と山崎さんをしのび、25年11月21日の自身のポストを引用。佐々木のポストには「おたか役・#山崎和佳奈さん和佳奈さんには本当にお姉さんのように、お世話になりました。私の中の想い出は、稽古前