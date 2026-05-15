声優の日高のり子が15日、Xを更新。4月18日に亡くなった「名探偵コナン」の毛利蘭役等で知られる、声優の山崎和佳奈さんをしのんだ。日高は「和佳奈ちゃんは絶対に戻って来てくれると信じていました。初めて共演した30数年前、素敵だなと感動した声を、今回の映画でも聞かせてくれていたのに…まだ、どこかで会えるような気がして仕方ありません」と山崎さんへの思いをつづった。