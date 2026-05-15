Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年5月15日は、映像は2K高画質対応、8倍ズームにも対応しているため、車のナンバープレートなど細かい情報まで確認しやすくなっている、Ankerのスマート防犯カメラ「Eufy eufyCam C37」がお得に登場しています。■この記事で紹