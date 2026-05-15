【ガンダムカンファレンス SPRING 2026】 5月15日18時よりプレミア公開 バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」は、発表会「ガンダムカンファレンス SPRING 2026」にて、映像「少年とガンダム | 機動戦士ガンダム50周年 -Road to 50- プロローグムービー」を公開した。 本映像はガンダム50周年プロジェクト」始動にあたり、新規制作