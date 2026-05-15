「いい人だよね」と言われると、なんだかつらい気持ちになる──。それは周りに気を遣いすぎて、疲れやストレスを抱えているからではないでしょうか。「いい人」をやめたいけれど、どうしていいかわからない…。本記事では、そんな悩みを持つあなたの心理をひもとき、「いい人」を無理せず、少しずつ手放して楽に生きる方法を紹介します。 周囲から見た「いい人」の特徴とは?まず、周囲から見た「いい人」とはどのような存在なのか