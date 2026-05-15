ロレックスには、スポーツモデルからドレス寄りのモデルまで幅広いラインアップが存在する。本稿では、シンプルな3針モデルであるオイスターパーペチュアル、ブランドを象徴するダイバーズウォッチのサブマリーナーデイト、そして華やかさと実用性を兼ね備えたデイトジャストを取り上げる。いずれも長年支持され続けてきた定番モデルばかりだ。今週の「手が届くロレックス」ロレックス オイスターパーペチュアル 116000 SS 自動巻