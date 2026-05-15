Photo: 納富廉邦 トンボ鉛筆の「シャープペンシルFUMI」（税込2,200円）は、機能としてはオーソドックスな0.5mm芯のシャープペンシル。でも、手に持った瞬間、「これは新しい」と感じる、そんな筆記具だ。プラスチックとは思えないひんやりした触感 Photo: 納富廉邦 ボールペンやシャープペンシルの軸の素材