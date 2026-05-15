学校現場において、過剰な要求を突きつける保護者が「モンスターペアレント」として問題視されることがありますが、その一方で、教え子の心に深い傷を残すような「問題のある教師」の存在も少なくありません。当時は教育の一環として受け入れられていた行為も、時代が変化した現在、客観的に振り返ると「理不尽だった」と感じるケースが多く存在するようです。今回は、マイナビニュース会員303人を対象に実施したアンケートの中か