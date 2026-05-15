ある猫ファミリーの父猫の名前を呼び、誰が最初に階段から降りてくるのか？新たな試みを検証した投稿が話題です。反響のあった投稿は、記事執筆時点で2.2万回再生され、「秀吉一家勢揃いでかわいい♡」「子どもたちもすっかり大きくなったねぇ」「秀吉は苗字なのか？w」といったコメントが寄せられました。 【動画：何匹もネコのいる家→階段の下から『１匹だけ』呼んでみたら…想定外な『笑える展開』】 第一回秀