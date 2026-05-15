お客さんに驚いて隠れた子猫たちの隠れ場所が予想外すぎたと、5万表示を超える反響を見せています。ある日、お客さんをお家に招いた飼い主さん。すると、見知らぬ人がお家に入ってきたため、猫ちゃんたちが『ある場所』に隠れてしまい…？ 予想外の場所に隠れた子猫たちの光景には、「子猫じゃなかったらそこはヤバかったｗ」「バランス保ってて器用ｗ」と驚きの声が寄せられることとなりました。 【写真：業者さんが来た日