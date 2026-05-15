北中米W杯に臨む日本代表メンバー26人が発表された日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。欧州リーグで存在感を放つ若き才能の落選に、ファンからは「ショックや」「驚き」と大きな反響が寄せられている。今回のメンバーには、主力の欧州組が順当に名を連ねた一方で、オランダ1部NECナイメヘンで主力として活躍するMF佐野航大は選外となった。MF佐野海舟（マイ