セキュリティ企業のCalifは2026年5月14日、「AppleのMIE(Memory Integrity Enforcement)を有効にしたM5搭載MacでmacOSカーネルのメモリ破損攻撃コードを作成した」と発表しました。First public macOS kernel memory corruption exploit on Apple M5https://blog.calif.io/p/first-public-kernel-memory-corruptionMIEは、メモリ破損を悪用した攻撃を成立しにくくするためにAppleシリコンのハードウェア機能とOS側の防御策を組み合