麻雀のプロリーグ「Mリーグ25‐26」シーズン・ファイナルシリーズ最終日が15日に開催され、第1試合はTEAM RAIDEN／黒沢咲（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）がトップ。優勝争いの渦中にあった2位、BEAST Xは鈴木大介（連盟）が痛恨の3着となり、EX風林火山の2度目の優勝が現実味を帯びてきた。【写真】「Mリーグ」雷電のお疲れ会を“球界No1のピッチャー”が開くファンびっくりセミファイナルを突破したEX風林火山、BEAST X、KO