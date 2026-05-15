歌手で俳優の三山凌輝が１５日、大阪市内で主演するミュージカル「愛の不時着」のＰＲ会見に出席。大阪のお楽しみとして「くくる（のたこ焼き）」と即答した。よどみなくマシンガンのようにトークを展開する三山に、大阪の記者も「ようしゃべりますね〜」と脱帽。「ホントにラップしてるみたいですね、って言われます」と笑わせて「できる限り滑舌を良くして、速いけど人が受け入れざるを得ないみたいな、そういうイニシアチブ