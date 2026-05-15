警視庁航空隊に配備された新型のヘリコプター2機がきょう（15日）、就航しました。筒井洋樹 警視総監「一瞬の判断に全神経を注ぐ操縦士の卓越した技術とねじ1本の緩みも許さず機体と向き合い続ける整備士の執念。決して慢心することなく、さらなる高みを目指していただきたいです」警視庁航空隊にきょう、就航したのは、レオナルド式AW139型の2機で、それぞれ「おおとり1号」、「おおとり7号」と命名されました。この機体はイ