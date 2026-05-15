東京都はツキノワグマによる被害を防ぐため、クマが出没した八王子市などを中心に、きょうからハンターによるパトロールを始めました。春にパトロールが行われるのは初めてです。八王子市元八王子町は先月、体長1メートル以上のクマが出没しています。こうした中、東京都は住宅地など人の生活圏へのクマの侵入を防ぐため、ハンターによるパトロールを始めたと明らかにしました。去年まではクマの出没が多かった秋のみ実施していま