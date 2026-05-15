シリーズSDGs「地球を笑顔にするWEEK」です。イギリスで開発されたAI技術を使った「スマートメガネ」。このメガネが認知症を抱える人たちの“希望の光”となっています。グレイグさん「ウィスピー、外に散歩に行こうと思うのだけど外の天気はどう？」AI ウィスピー「気温は13.5度で空は晴れています。コートを着て出て行くのがいいでしょう」窓の外を眺めながらメガネに話しかけているのは、イギリス・ロンドン郊外で一人暮ら