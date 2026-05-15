政府はさきほど、刑事裁判をやり直す再審制度で検察官抗告を「原則禁止」する規定などを盛り込んだ刑事訴訟法の改正案を国会に提出しました。政府は15日、再審制度の見直しをめぐり、検察官による抗告を「原則禁止」する規定を法律の本則に盛り込んだ刑事訴訟法の改正案を閣議決定し、さきほど国会に提出しました。改正案では、再審開始の決定に対し検察官が不服を申し立てる「抗告」を「原則禁止」とするため、「抗告できる」とし