中東情勢の影響で原材料や資材価格が高騰していることから、大手製紙メーカーの大王製紙は、ティッシュペーパーなど家庭用・業務用の全ての製品を値上げすると発表しました。対象となるのは「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなど家庭用・業務用の全ての製品です。8月1日納品分から現在の価格より15%以上の値上げを行います。中東情勢の影響で原材料や資材の調達価格が高騰していることに加え、包装