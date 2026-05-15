お笑いタレントの山口智充さんが自身のインスタグラムで、最強Tシャツ探し旅のゴールが見えてきたことを報告。最後のピースが「透けチク予防」だとし、最後の冒険に挑みます。 【写真を見る】【 山口智充 】最強Tシャツ探し旅に終止符を「透けチク予防」がプラスされたら上がりです！「夏‼ 無地の白T‼ がほんとにかっこいい‼ とずっと思ってる僕は、おそらくここ何年も、いや何十年も、『最強の白Tを探す旅