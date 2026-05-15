16日（土）は、全国的に晴れて行楽日和となるでしょう。気温は15日（金）よりもさらに上がって、30℃以上の真夏日になるところもありそうです。【CGで見る】16日（土）日中は気温上昇 佐賀は31℃ 盛岡も30℃の真夏日に高気圧に覆われて晴天 紫外線に注意日本列島は移動性の高気圧に覆われています。16日（土）も引き続き高気圧に覆われ、カラッと晴れるでしょう。沖縄は午前中、北海道の道北は夕方以降、雨の降るところがあり