京都市の山林で火災が発生し、消火活動が続けられています。現場は、京都市右京区の山林で、消防によりますと、15日午後4時半ごろ、通行人から「白い煙が上がっている」と消防に通報がありました。消火活動が続いていますが、これまでにけが人は確認されていないということです。現場は世界遺産「仁和寺」から北西におよそ3キロの山の中で、周辺に家屋などはなく山林が広がっています。