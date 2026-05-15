１５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２８７円２１銭（０・５７％）安の４万９７３９円０４銭だった。２日連続で下落した。３３３銘柄のうち、４割超にあたる１５４銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１２４４円７６銭（１・９９％）安の６万１４０９円２９銭だった。日経平均への影響度が大きい人工知能（ＡＩ）や半導体関連銘柄が値下がりしたこ