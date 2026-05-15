◇セ・リーグ中日─ヤクルト（2026年5月15日バンテリンドーム）中日の先発・柳裕也が序盤に失点を重ねた。初回はサンタナに左翼へ先制ソロ本塁打を被弾。2回は1死一塁から古賀に右中間を破られる二塁打を浴びた。中堅手の大島から二塁手・田中への送球が乱れ、その間に一塁走者の武岡が一気に生還。中継プレーのミスで1点を献上した。柳は8日の巨人戦以来の登板。その巨人戦では初回の先頭打者から6者連続三振を奪った