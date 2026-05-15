15日は5月にもかかわらず30度を超える場所が続出し、真夏日の地点が2026年最多を記録しました。週末はさらに気温が上昇し、都心でも真夏日となる可能性が出ています。15日、最高気温が30.5度まで上昇した大分・日田市。さらに福岡・久留米市でも最高気温が30度を超え、真夏日となりました。こうした中で、東京の初夏を代表する風物詩の1つ「三社祭」の始まりを告げる大行列が15日、行われました。取材班が出会ったのは、この大行列