いつものお散歩ルートで見かける『すき家ののぼり旗』が大好きだというコーギーさん。あまりにも美味しそうだったのか…まさかの行動が話題になっています。 思わず笑顔になる、お茶目で可愛いその光景は記事執筆時点で47万回を超えて表示されており、3.2万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：すき家の『のぼり』が好きな犬→散歩中に発見した途端…我慢できずに見せた『まさかの行動』】