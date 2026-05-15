MONKEY MAJIKが、初となるサマーシーズンのビルボードライブ公演『MONKEY MAJIK at Billboard Live ～Summer Vibes～』を東京、横浜、大阪にて開催する。 （関連：日本人はなぜ“空耳”を好んできた？MONKEY MAJIK×岡崎体育「留学生」を機に考える） 今年はデビュー20周年を迎え、フェスへの出演やメンバーのブレイズ（Vo/Gt）がホストを務める新ラジオ番組のスタートな